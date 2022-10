Obsèques de Martine Allain-Regnault : Catherine Ceylac épaulée par son homme, Marie Drucker discrète

Martine Allain-Regnault a tiré sa révérence. La journaliste s'est éteinte le 8 octobre dernier à l'âge de 85 ans sans que les causes de sa mort n'aient été dévoilées. Ce vendredi 14, l'heure du dernier adieu a sonné. C'est à Paris, dans le 17ème arrondissement à l'église Saint-François de Sales que sa famille, ses proches et des gens du métier l'ont accompagnée dans son dernier voyage.

Parmi les personnes présentes, Marie Drucker, discrète et masquée, mais également Jean-Pierre Elkabbach, Catherine Ceylac et son compagnon Claude Sérillon, également journaliste. Autre star du métier et non des moindres : François de Closets, accompagné de sa femme Janick, son meilleur soutien. L'ex-animateur de 88 ans n'était autre que son binôme dans l'émission Savoir plus Santé diffusée sur France Télévisions jusqu'au clap de fin en 2006. L'émotion était donc à son comble pour l'ultime adieu fait à sa collègue qui se poursuivait dans l'après-midi par une inhumation au cimetière d'Audresselles dans le Pas-de-Calais d'après le carnet du jour du Figaro du 11 octobre.

C'est le 8 octobre dernier que Martine Allain-Regnault a rendu son dernier souffle. L'annonce a été faite par le groupe France Télévisions sur Twitter : "France Télévisions salue la mémoire de Martine Allain-Regnault, figure marquante et emblématique du journalisme médical sur Antenne 2 puis France 2, notamment dans l'émission "Savoir plus Santé", avec François de Closets."