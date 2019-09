Obsèques de Quentin Dehar : adieux singuliers et grande émotion

Quentin Dehar, considéré comme le sosie français de la poupée Ken, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel d'Aix-en-Provence. Les éléments retrouvés sur les lieux de l'incident laissent penser que Quentin Dehar s'est donné la mort par pendaison dans la nuit du 2 septembre 2019, jour de son 27e anniversaire. Vendredi 6 septembre, les obsèques du jeune homme ont eu lieu en l'église médiévale Saint-Michel, à Condé-en-Barrois, village de Meuse d'où il était originaire.

Comme le rapporte L'Est Républicain, plus de 250 personnes étaient réunies pour rendre un dernier hommage à Quentin Dehar. Famille, amis, connaissances, fans... ils étaient venus honorer la mémoire du jeune homme, qui s'apprêtait à devenir steward. Sa meilleure amie, Anastasia Doll, a pris la parole. "La première fois que je t'ai vu, tu passais dans l'émission Toute une histoire. Je t'avais trouvé rayonnant dans ce programme et j'ai eu le courage de te parler. Tout de suite, nous avons accroché et avons décidé très vite de nous voir pour la première fois, sur Lyon. Et quel coup de coeur j'ai eu pour toi. Tu m'as fait découvrir ta fameuse pompe à lèvres. On avait ri toute la soirée en prenant des centaines de selfies. C'était nos toutes premières photos ensemble. Une amitié fusionnelle se créa", raconte la superbe brune, les larmes aux yeux, au micro devant toute l'église.

"Tu seras mon ange gardien"

"Tu avais trouvé en moi ta compagne parfaite, Barbie. Nous nous sommes peu à peu enfermés dans ces personnages, Barbie et Ken. Tu voulais rendre publique notre duo de choc. Tu étais mon Ken et maintenant tu seras mon ange gardien", a-t-elle conclu.

Comme il est possible de le constater sur les images de l'Est Républicain, un élégant cercueil blanc avait été choisi par les proches de Quentin Dehar. L'église était pleine pour ces poignantes obsèques. Le titre de Slimane, Frérot, a été joué, tout comme Je ne veux pas travailler de Pink Martini. "Révolte, incompréhension et peine... Il entre dans une autre vie", commente un proche au journal local. "Souriant, gentil, sincère, vrai, exubérant..." détaille un certain Jean-Philippe qui retrace sa vie. "Envie de faire le buzz, envie de te faire un personnage dans les émissions de télé-réalité. Célébrité est capricieuse... Dimanche soir c'était ta dernière scène." Une cérémonie bouleversante.