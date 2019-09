Suicide de Quentin Dehar, sa meilleure amie témoigne : "Il était fragile"

Le 2 septembre 2019, Quentin Dehar aurait dû fêter son 27e anniversaire. Malheureusement, il se serait donné la mort par pendaison dans sa chambre d'hôtel, à Aix-en-Provence, où il était venu passer son diplôme de steward. En effet, celui qu'on considérait comme le sosie français de la poupée Ken allait ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, loin des émissions de télé-réalité comme Un dîner presque parfait qui l'ont rendu célèbre.

Depuis l'annonce de sa mort, un ami très proche et ses parents se sont exprimés dans différents médias. Ce vendredi 6 septembre 2019, c'est Anastasia Doll, présentée comme sa "meilleure amie" qui a fait de poignantes confidences à nos confrères de Télé Loisirs. "Quentin et moi nous connaissions depuis sept ans. On avait une relation fusionnelle, quasiment de frère et soeur. Les gens nous appelaient Ken et Barbie", se souvient-elle.

"Pourquoi il ne m'a pas appelé ?"

Anastasia Doll se rappelle de son ami comme d'un "grand sensible". "Il était fragile. Il y avait un décalage entre son personnage et ce qu'il était réellement. Ce personnage masquait sa grande fragilité. Cet été, on est partis à Rome. Il était très heureux. Puis il a rencontré un garçon. Pour la première fois de sa vie, il est tombé amoureux. À partir de là, c'est devenu compliqué. Il a coupé les ponts avec ses amis", confie le mannequin. Une version qui confirme les propos de Yann , également présenté comme un ami très proche.

Une chose est sûre, la mort de Quentin Dehar a été un choc pour tous ses proches. "Je ne comprends pas. Je suis en état de choc. Je n'arrête pas de pleurer. J'ai du mal à parler. Je me demande pourquoi il ne m'a pas appelé. J'ai toujours été là pour lui", s'émeut Anastasia Doll à nos confrères. Sur son compte Instagram, la belle brune a rendu hommage à celui qu'elle considérait comme "son frère de coeur".

Toutes nos condoléances aux proches de Quentin Dehar, dont les obsèques sont célébrées ce 6 septembre 2019, à Condé-en-Barrois, village de la Meuse d'où il est originaire.