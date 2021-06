Obsèques de Romain Bouteille : son épouse Saïda Churchill et leur fils Shams unis dans la douleur

Un beau moment d'hommages. Les obsèques de Romain Bouteille ont eu lieu le mardi 8 juin 2021 en la collégiale de Notre-Dame-du-Fort d'Etampes (Essonne). La famille du défunt ainsi que ses proches ont honoré sa mémoire sous un beau soleil d'été. Juste ce qu'il fallait pour une personne aussi solaire que Romain Bouteille, décédé à l'âge de 84 ans le 31 mai dernier.

"Depuis quelque temps, Romain avait une insuffisance rénale. C'est une insuffisance respiratoire qui l'a emporté", avait indiqué son épouse Saïda Churchill dans un message transmis à l'AFP. La comédienne était présente ce mardi pour rendre hommage à son homme. Elle était épaulée par leur fils Shams Bouteille (24 ans cette année), né à Marseille durant les trois années où la famille s'était installée, avant d'emménager à Étampes. Lui aussi a choisi une voie artistique et fréquente régulièrement les planches des théâtres...

Romain Bouteille aura autant marqué l'histoire personnelle de Coluche que celle de la ville d'Étampes. En 2014, le dramaturge y a ouvert un minithéâtre de 47 places en 2014 : Les Grands Solistes. C'est donc tout naturellement que le maire de la ville Franck Marlin (LR) était présent lors des obsèques de Romain Bouteille mardi.

De nombreuses personnalités étaient au rendez-vous, notamment l'acteur François Rollin (Kaamelot, Palace...), la comédienne Anastasia Joux - qui joue au Café de la Gare avec Shams Bouteille -, les acteurs Christophe et Henri Guybet ou encore, l'humoriste Luis Rego.

Allergique au show-business, Romain Bouteille était pourtant à l'origine d'une des plus grosses fabriques à talents de la comédie française : Le Café de la Gare, à Paris, co-fondé avec Coluche et la réalisatrice Sotha, entre autres. "On ne devient pas célèbre au Café de la Gare, c'est quand on en part qu'on le devient car le côté star, qui implique des concessions, ne faisait pas partie de notre état d'esprit", avait confié l'humoriste au Monde. La sobriété de ses obsèques témoigne bien de son rejet du star-system...