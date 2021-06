Mort de Romain Bouteille, grand complice de Coluche

Parmi ceux qui ont foulé les planches de son établissement, la petite troupe composée par Coluche et Miou-Miou, mais aussi certains membres du Splendid comme Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko. Même Gérard Depardieu s'est, un temps, joint à l'aventure. Romain Bouteille était l'auteur de près de trente pièces de théâtre. Comédien, il a été vu à l'écran, pour la dernière fois, dans Panique au Sénat, court-métrage d'Antonin Peretjatko. Hélas, ces dernières années semblaient moins propices au jeu. "Ma santé, depuis tout jeune, persiste à s'améliorer, expliquait-il déjà en avril 2020, à l'heure du premier confinement. Je vais plutôt bien. Il faut dire que j'avais commencé à me cloîtrer deux semaines avant la date, et que Saïda fait des prodiges en matière de prophylaxie."

Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Romain Bouteille...