Obsèques de Valéry Giscard d'Estaing : Jour de deuil national, il reposera auprès de sa fille

C'est dans une allocution télévisée aux Français, le 3 décembre, que l'actuel président Emmanuel Macron a salué la mémoire du regretté Valéry Giscard d'Estaing, mort la veille à 94 ans. Il a ainsi annoncé qu'il n'y aura pas d'hommage national, comme le voulait le défunt.

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a souligné que "par pudeur", Valéry Giscard d'Estaing n'avait "pas souhaité d'hommage national". L'ancien président Jacques Chirac, meilleur ennemi de VGE, avait lui eu droit à une cérémonie de ce genre en septembre 2019, les Français pleurant en masse sa disparition. Emmanuel Macron a cependant décrété un jour de deuil national prévu mercredi 9 décembre 2020 en hommage à celui qu'il a qualifié de "figure centrale de l'histoire de notre République".

Le locataire de l'Elysée, a ajouté : "Le 2 février prochain, jour de sa naissance, un hommage solennel sera organisé au Parlement européen de Strasbourg". Avant cela, "les Français qui le souhaitent pourront écrire quelques mots d'hommage dans nos mairies et à Paris, au Musée d'Orsay, ce haut lieu de culture que nous lui devons". La maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, a d'ailleurs fait une proposition pour le Musée d'Orsay, sur Twitter. "J'ai adressé, ce jour, un courrier au Président de la République Emmanuel #Macron et à la Ministre de la Culture pour leur demander de donner au @MuseeOrsay l'appellation 'Musée d'Orsay - Valéry Giscard d'Estaing'", a-t-elle précisé.

Les obsèques Valéry Giscard d'Estaing auront lieu samedi 5 décembre au matin à Authon (Loir-et-Cher) où il devrait être enterré auprès de sa plus jeune fille Jacinte, décédée en 2018 d'une longue maladie, a indiqué son entourage à l'AFP. Conformément aux voeux du défunt président, ses obsèques se dérouleront "dans la plus stricte intimité familiale". Selon Catherine Meyer, responsable communication du diocèse de Blois, les obsèques seront célébrées par l'évêque de Blois, Mgr Jean-Pierre Batut. Cette cérémonie "sera strictement familiale et l'église sera fermée aux villageois. Toute la famille ne sera même pas présente parce que l'église est toute petite et avec les mesures sanitaires, on ne peut utiliser qu'un banc sur deux", a-t-elle expliqué. Sa veuve, Anne-Aymone, devrait logiquement être présente.