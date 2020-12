Valéry Giscard d'Estaing : Anne-Aymone son épouse... choisie par sa mère !

En tirant sa révérence à 94 ans, Valéry Giscard d'Estaing laisse derrière lui une vie riche aussi bien sur le plan politique que personnel. L'ancien président, à qui on a prêté de nombreuses infidélités avec des femmes très connues de la princesse Diana à l'actrice Marlène Jobert, était marié depuis 1952 à Anne-Aymone Giscard d'Estaing, née Sauvage de Brantes. Leur mariage avait tout du coup arrangé...

Brillant étudiant, Valéry Giscard d'Estaing était sorti diplômé de l'ENA - sixième de la promotion Europe - en 1951. et, avant de se lancer dans le monde du travail, il lui fallait une épouse pour sa nouvelle vie. C'est ici qu'entre alors en scène sa mère, May Bardoux. Et pour celle-ci, fille et petite-fille d'hommes politiques, pas question qu'il épouse n'importe qui. Comme le rapporte notamment France Info, elle se charge alors de lui trouver un bon parti et l'heureuse élue se nomme Anne-Aymone Marie Josèphe Christiane Sauvage de Brantes. Fille du comte François de Brantes et de la comtesse née princesse Aymone de Faucigny-Lucinge. Elle a 18 ans, son futur époux 26.

Une anecdote toutefois disputée par une autre version selon laquelle VGE aurait fait la rencontre de sa future épouse par le biais du journaliste Alfred Fabre-Luce, alors époux de Charlotte de Faucigny-Lucinge, la tante et marraine d'Anne-Aymone Sauvage de Brantes...

Le couple se marie le 17 décembre 1952 à la mairie du chic 8e arrondissement de Paris. Mariage qui sera suivi d'une cérémonie religieuse à Authon, terre familiale de l'ancien président, le 23 décembre. C'est à Authon qu'Anne-Aymone avait d'ailleurs passé son adolescence... Les jeunes époux s'envoleront ensuite en Grèce pour leur lune de miel avant de débuter leur vie à deux dans le non moins chic 16e arrondissement de la capitale. Valéry Giscard d'Estaing et sa femme Anne-Aymone auront alors quatre enfants : Valérie-Anne en 1953, Henri en 1956, Louis en 1958 et la regrettée Jacinte en 1960.

L'ancienne première dame était elle-même entrée en politique en devenant conseillère municipale de Chanonat, dans le Puy-de-Dôme. Anne-Aymone s'est aussi illustrée à la tête de la Fondation pour l'enfance.