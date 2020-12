Mort de Valéry Giscard d'Estaing : sa romance secrète avec Lady Di, fiction ou réalité ?

La Covid-19 a fait une nouvelle victime. Le troisième président de la Ve République Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981) est mort mercredi 2 décembre 2020, à l'âge de 94 ans. "Son état de santé s'était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19", a indiqué sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP.

Valéry Giscard d'Estaing a marqué la France grâce aux nombreuses réformes lors de son septennat mais aussi grâce à ses talents d'écrivain. Impossible en effet d'oublier son ouvrage paru en 2009, La Princesse et le Président. Dans ce roman, il racontait l'histoire d'amour passionnelle entre le président de la République, Jacques-Henri Lambertye et la princesse Patricia, originaire du Pays de Galles. Evidemment, le livre n'était pas encore publié que les médias faisaient déjà le parallèle entre l'héroïne et Lady Di. Les ressemblances étaient si flagrantes qu'il était impossible de ne pas y voir le récit d'une relation amoureuse entre VGE et l'ex du prince Charles.

A tel point qu'à l'époque Le Figaro se posait même la question ,"et si c'était vrai ?". On pouvait lire dans les pages du quotidien : "La relation de ce coup de foudre est précise. Le brio de l'auteur, son habileté dans les descriptions qu'il fait des lieux, des propos et des toilettes sont tels que le récit paraît toucher à la vérité. On y est. Jusqu'à ce qu'il choisisse de s'éloigner du vraisemblable pour plonger dans l'imaginaire."

Après avoir volontairement laissé planer le doute lors de l'annonce de la sortie de La Princesse et le Président, Valéry Giscard d'Estaing avait ensuite rapidement rassuré tout le monde lors d'une interview accordée au Point : "J'ai inventé les faits, mais pas les lieux ni les décors, que j'essaie de peindre avec une écriture très visuelle". Et de préciser : "C'est un roman dont la princesse Diana est le personnage principal. J'ai essayé de la faire revivre, telle qu'elle apparaissait quand on la rencontrait (...) Je l'ai connue un peu, dans un climat de relation confiante. Elle avait besoin de communiquer. J'ai voulu lui rendre hommage".

Une explication simple qui n'a pourtant pas entièrement réussi à ôter le doute des lecteurs. Côté coeur, Valéry Giscard d'Estaing était en effet marié à l'époque de cette romance fantasmée. Bien qu'il ait dû faire face à de nombreuses rumeurs de relations extra-conjugales lors de sa longue carrière, VGE n'a eu (du moins officiellement) qu'un seul amour, sa femme Anne-Aymone Giscard d'Estaing. La couple marié en 1952 a eu 4 enfants, Valérie-Anne (née en 1953), Henri (né en 1956), Louis (né en 1958) et Jacinte (née en 1960 et morte le 16 janvier 2018).