Mort de Valéry Giscard d'Estaing : la rumeur persistante d'une liaison avec Marlène Jobert

Valéry Giscard d'Estaing a dit au revoir... L'ancien président de la République, qui avait multiplié les séjours à l'hôpital au cours de l'année, est mort le 2 décembre 2020. Il avait 94 ans. L'ex-chef de l'Etat était marié depuis 1952 à Anne-Aymone mais sa vie intime avait été l'objet d'une flopée de rumeurs le décrivant comme infidèle. On se souvient encore du battage autour de sa supposée liaison avec la princesse Diana... On lui a aussi prêté une romance avec Marlène Jobert.

L'actrice, conteuse et romancière de 80 ans, aurait-elle eu une brève histoire avec Valéry Giscard d'Estaing ? De son propre aveu, cette rumeur était infondée ! Elle avait évoqué cette vieille histoire dans les pages de son autobiographie intitulée Les baisers du soleil (éd. Plon) parue en 2014. La star, maman de l'actrice Eva Green, écrivait alors, pleine d'ironie : "J'aurais été la maîtresse d'un ministre des Finances, qui allait devenir président de la République. Mais si ! Madame fréquente du beau monde !"

La même année, lors d'une rencontre avec le Journal du Dimanche, Marlène Jobert était revenue sur cette rumeur relatant avoir fait la rencontre de VGE en 1973 lorsqu'elle était en vacances à Djerba, en Tunisie, avec sa famille et des amis. "Attablé au restaurant du même hôtel, le futur président remarqua d'entrée la vedette du film Nous ne vieillirons pas ensemble. À la fin du dîner, il se leva et lui proposa de prendre le café à sa table. 'Nous avons donc bu un café en parlant de choses et d'autres. Je me souviens qu'il m'avait très vite demandé si je m'intéressais à la politique. Je lui avais répondu un peu embarrassée : 'Non, pas beaucoup !', ce qui avait fait glousser la tablée", lisait-on à l'époque. Fin de l'histoire, merci au revoir ? Pas si vite...

Malgré cette rencontre ultra rapide, il n'en fallait pas plus pour lancer la rumeur d'une liaison. Ainsi, en 1974, lorsque Valéry Giscard d'Estaing est victime d'un accident de voiture, il aurait été retrouvé dans le véhicule en compagnie de... Marlène Jobert. Faux : il s'agissait en réalité de Catherine Schneider, cousine de son épouse. "J'ai trouvé ça tellement ridicule de la part du journaliste qui a pondu l'article. Pas bien grave cette rumeur, seulement stupide", disait alors Marlène Jobert à Gala. Toutefois, en 1980, rebelote, alors qu'elle donne naissance à ses filles Eva et Joy, un magazine met les pieds dans le plat et, comme le rapporte le JDD, n'hésitait pas à titrer : "Les jumelles de Marlène Jobert sont-elles aussi celles de Valéry Giscard d'Estaing ?" On imagine que la star et son mari, Walter Green, n'ont guère apprécié de voir ce beau moment de leur vie de couple être gâché par le retour de la rumeur...