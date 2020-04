Odette Annable (Dr House) en plein divorce : confinée avec son ex-mari

La faute à un malheureux hasard, certains se retrouvent confinés avec des gens qu'ils détestent, que ce soit une belle-mère, un neveu ou même... son ex-mari. C'est ce que vit actuellement Odette Annable, confinée avec l'homme dont elle vient de divorcer. Comme le révèle Us Weekly le 13 avril 2020, les deux ex sont actuellement à l'isolement ensemble, avec leur fille Charlie Mae (5 ans).

Pour Pessa'h, la petite famille a même fait un court live, tous ensemble, pour célébrer la fête juive. Le 15 octobre dernier, l'ancienne star de Dr House annonçait sa séparation d'avec son mari Dave, après neuf années de mariage. "C'est avec le coeur lourd que nous avons pris la décision commune de nous séparer aujourd'hui. Notre fille est notre principale préoccupation et nous nous sommes engagés à l'élever à deux", avait indiqué l'actrice de 34 ans, demandant alors à tous ses fans de "respecter la vie privée" de sa famille. Odette avait choisi de conserver le nom de son compagnon, Annable, sous lequel elle est connue du grand public. On ne sait pas si elle reviendra à Yustman, son nom de jeune fille.

Après cette grande annonce, Odette Annable en avait dit un peu plus sur Instagram. "Je suis si reconnaissante de ces dix dernières années. Il y a eu des périodes plus belles et des moins belles. Elles m'ont construite, j'ai grandi. Mon but pour la nouvelle décennie - en plus de ne jamais arrêter d'apprendre et grandir- est d'être la meilleure version de moi-même", écrivait-elle en janvier dernier.

Rappelons que Dave et Odette s'étaient rencontrés sur le tournage de Brothers & Sisters, où ils formaient un couple dans la saison 5. Après un mariage en octobre 2010 à Ojai (Californie), ils avaient accueilli la petite Charlie.