Ofenbach enflamme le château de Fontainebleau lors d'un feu d'artifice incroyable

France 2 a pensé aux personnes qui fêteront le réveillon du Nouvel An chez eux. Afin de passer de l'année 2022 à 2023 comme il se doit, la chaîne a concocté une soirée exceptionnelle pour ses fidèles téléspectateurs. Ces derniers en auront plein la vue, notamment grâce à un incroyable feu d'artifice.

C'est un rendez-vous à ne pas louper ! Le 31 décembre 2022 sera diffusée l'émission La grande soirée du 31 à Fontainebleau, au Château de Fontainebleau. Une grande et prestigieuse soirée en faveur du patrimoine orchestrée par Stéphane Bern. Le public pourra ainsi redécouvrir l'ancienne demeure de François Ier ou Napoléon III comme jamais, puisque les différents shows auront lieu dans plusieurs endroits du château. La salle de Bal, la galerie François Ier, le grand Escalier ou la cour d'Honneur ont été investis par des artistes venus de divers horizons.

Le chanteur Claudio Capéo a donné de la voix, tout comme Dave qui est venu interpréter certains de ses plus grands titres comme Du côté de chez Swann ou Vanina (ahahaha). Les fans des années 80 seront heureux d'apprendre que les groupes Emile et Images, Partenaire Particulier et Début de soirée ont été conviés. Patrick Hernandez, notamment connu pour le tube Born To Be Alive, et Pauline Ester étaient aussi de la partie.

Sous la direction de Kamel Ouali, des danseurs de la troupe du Paradis Latin ont aussi fait le déplacement au château de Fontainebleau. Et ils n'étaient pas les seuls ! Les danseuses du Moulin Rouge en mettront aussi plein la vue au public, ainsi que les artistes du Cirque d'Hiver Bouglione, du Cirque Phénix et des Folies Gruss.

Enfin, pour clore cette année 2022 encore plus en beauté, un feu d'artifice exceptionnel d'une dizaine de minutes sera tiré des jardins du château de Fontainebleau, retransmis sur France 2 et dans plusieurs pays à travers le monde grâce à TV5 Monde. Un spectacle conçu par David Proteau, directeur artistique de Ruggieri, sur une bande originale créée par le duo de DJ Ofenbach. Après avoir enflammé les plus grandes scènes internationales, Dorian Lauduique et César de Rummel feront donc un show d'exception, dans un lieu d'exception.