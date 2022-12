Stéphane Bern, élégant maître de cérémonie face à Dave et Claudio Capéo en folie pour la nouvelle année

Qui dit soirée exceptionnelle, dit émission exceptionnelle ! Ce samedi 31 décembre pour le réveillon du Nouvel An, France Télévisions a mis les petits plats dans les grands. Entre lumières, strass, paillettes et plumes, les téléspectateurs pourront assister à une soirée inédite et remarquable placée sous le signe de la joie et des festivités.

Pour l'occasion, de nombreuses personnalités venues de tous horizons ont accepté l'invitation, à commencer par Stéphane Bern qui endosse cette année le costume du maître de cérémonie. Enregistrée entre les murs du château de Fontainebleau, l'émission prévoit des prestations musicales aussi populaires qu'éclectiques. Accompagné des danseuses du Moulin Rouge, Dave viendra interpréter ses tubes les plus connus, à l'image de Vanina et Du côté de chez Swann. Claudio Capéo sera également présent et se produira lui aussi sur la prestigieuse scène, dressée au coeur de la salle de bal, tout spécialement pour l'évènement. De nombreux autres chanteurs des années 1980 seront eux aussi de la partie. Ainsi, les groupes Partenaire Particulier, Emile et Images et Début de soirée ainsi que les chanteurs solo Patrick Hernandez et Pauline Ester ne manqueront pas d'enflammer le plateau et le public avec leurs tubes inoubliables !

Une myriade d'artistes et un feu d'artifice d'exception

Entre deux prestations musicales, les danseurs de la troupe du paradis latin - sous la direction artistique de Kamel Ouali - ainsi que les artistes du Moulin Rouge, du Cirque d'Hiver Bouglione, du Cirque Phénix et des Folies Gruss offriront des tableaux magiques et enchanteurs dans diverses salles du château. La galerie François Ier, le grand Escalier et la cour d'Honneur... Chaque recoin du monument ont été soigneusement sublimés pour l'occasion.

En fin d'émission, à l'heure de passe à la nouvelle année, un splendide feu d'artifice d'une dizaine de minutes environ sera tiré depuis les jardins du château. Un évènement magnifique, sur fond d'une bande sonore réalisée par le duo de DJs français Ofenbach, qui sera non seulement retransmis en France mais aussi dans plusieurs autres pays du monde ! Alors, rendez-vous ce samedi, sur France 2.