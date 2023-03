Offre incroyable sur ces appareils pour cheveux

Achetez cette brosse séchante volumisante 2-en-1 perfectionniste de Revlon pour 38,95 € sur CDiscount

Vous sortez de la douche et, comme d'habitude, vous êtes en retard. Vous avez un rendez-vous de la plus haute importance et il ne vous reste que quelques minutes avant de devoir partir. Mais vos cheveux qui dégoulinent annoncent que le timing va être serré. Heureusement, vous avez avec vous la brosse séchante volumisante 2-en-1 perfectionniste de Revlon. Celle-ci va sécher vos cheveux en quelques minutes grâce à sa conception qui lui permet de distribuer l'air rapidement. Un procédé qui limite en plus les dégâts causés par la chaleur. La rapidité de séchage va encore être accentuée par la technologie ionique développée ici. Les gouttelettes d'eau vont subir une réduction de leur taille grâce à l'action des ions négatifs, magie ! Vous avez également le choix entre 3 réglages de chauffage.

Mais ce n'est pas tout. Ce produit Revlon va en plus coiffer vos cheveux avec style. Les ions vont lisser vos cheveux tout en les rendant plus brillants que jamais. Et ce sans frisottis ni risque d'électricité statique qui ne sont pas des éléments franchement glamour. Les picots de la brosse ont aussi une action importante sur le coiffage. Vos cheveux seront détendus par les poils mixtes en nylon de la brosse. Combinés à des poils de sanglier, ils vont créer du volume au niveau des racines en orientant vos cheveux vers le bord incurvé. À vous la superbe chevelure en quelques minutes !

2. Économisez plus de 55 € sur ce lisseur-boucleur vapeur Steampod 4.0 de L'Oréal Professionnel Paris

Avoir de multiples appareils pour styliser vos cheveux, c'est génial, mais cela n'a pas que des avantages. Pour pouvoir réaliser le maximum de coiffures, il faut en effet s'en procurer plusieurs, ce qui n'est pas donné. Si vous souhaitez en effet investir de la qualité, il faut y mettre le prix. Alors si vous accumulez les appareils, la facture s'allonge rapidement. Nous vous proposons donc un produit qui cumule les actions, soit le lisseur-boucleur vapeur Steampod 4.0 de L'Oréal Professionnel Paris. Sa réduction sur CDiscount devrait finir de vous convaincre. Il est en effet affiché à 340,00 € au lieu de 395,77 €. Une promo très sympathique de 15 %, vous est ainsi proposée ici. Économiser plus de 55 €, c'est une affaire en or.

Réalisez de multiples coiffures avec un seul et même appareil