Olga Kurylenko est en couple avec un mystérieux Italien...

Olga Kurylenko a retrouvé l'amour ! Interviewée par le magazine Paris Match, la beauté slave d'origine ukrainienne a confié être en couple avec un mystérieux italien, sans en dire plus pour le moment. Une relation récente que l'actrice de 40 ans tient à préserver des regards indiscrets. Mariée puis divorcée deux fois (avec Cedric Van Mol et Damian Gabrielle), la belle brune connaît les affres de l'amour et tient à prendre son temps avant d'officialiser cette nouvelle relation.

Dans les colonnes du magazine ELLE, Olga en révélait un peu plus sur ses relations passées. Son plus grand regret ? "Avoir toujours été amoureuse des mauvais hommes alors qu'il y en avait plein de bons autour de moi" dit-elle. Discrète sur sa vie privée, elle confiait cependant que son chéri lui manquait terriblement et qu'il n'avaient pas vécu leur confinement ensemble (Olga a contracté le covid-19 et avait annoncé être guérie le 22 mars 2020).

Le pouvoir et l'argent ne m'ont jamais intéressée

Maman d'un petit garçon de 4 ans prénommé Alexander, Olga déclare aux journalistes de Paris Match avoir néanmoins passé un confinement très heureux avec son enfant. "Passer tout ce temps ensemble c'était une chance inespérée. J'avais aussi besoin de faire une pause. A ma grande surprise, j'ai découvert et apprécié la lenteur."

Souvent jugée uniquement pour son physique et ses origines par certains hommes, Olga se rappelle des regards hostiles envers elle. "Dans leur tête, toutes les femmes slaves sont cupides. Le pouvoir et l'argent ne m'ont jamais intéressée. Il n'y a que le coeur qui compte. Le reste, je m'en fous !" Au moins, son nouveau chéri est prévenu !