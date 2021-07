Olivia Côte, sans enfant et "pas vraiment par choix" : "Il y a quelque chose de bloqué dans ma tête"

Olivia Côte s'est toujours présentée honnêtement : elle a 46 ans et n'a pas d'enfants. Cela ne l'empêche pas d'être une femme épanouie (au même titre que celles qui sont devenues maman). L'actrice s'était déjà confiée sur le sujet à notre micro en mai 2018 à l'occasion de la sortie du film La Fête des Mères où elle interprète Nathalie, une femme bientôt quinquagénaire sans enfants.

"Lorsqu'elle m'a proposé le personnage de Nathalie, une femme qui ne veut pas d'enfants, c'était amusant dans le sens où moi, je n'ai pas d'enfants et en fait je suis rare. Il y a peu de femmes qui n'ont pas d'enfants, remarquait-elle auprès de Purepeople. Ce n'est pas vraiment par choix, mais c'est trop intime pour en parler (...) Un jour, une de mes amies a dit 'de toute façon les femmes qui n'ont pas d'enfants sont considérées comme des femelles malades', comme si on regardait une femme comme une chienne. C'est ce qu'elle ressentait."

Olivia Côte expliquait que "Dieu" ne lui avait pas "prêté la fertilité". Elle sentait alors "quelque chose de bloqué" dans sa tête, tout en évoquant la personnalité de sa mère. "Je ne voulais pas reproduire ce que ma mère a reproduit sur moi, à savoir l'angoisse. Peut-être aurais-je pu être légère avec un enfant...", s'interrogeait l'actrice.

Tout en gardant sa psychanalyse en tête, Olivia Côte s'agaçait des stéréotypes collés aux femmes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. "On me dit souvent 'mais t'as pas réussi ?', du coup ça va, on va avoir de l'empathie pour moi. Par contre, si je dis que j'ai jamais voulu avoir d'enfants, on va dire que je suis égoïste ou ce genre de choses", déplorait-elle à notre micro.