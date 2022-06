Olivia Ruiz retrouve son ex Mathias Malzieu : moment complice et festif aux Deux Magots

L'été a pointé le bout de son nez il y a quelques jours seulement mais tout le monde se prépare pour le grand break estival. Avant d'aller poser sa serviette à la plage, il faut préparer les valises. Crème solaire, maillot de bain et... de quoi se divertir au bord de l'eau. Le 27 juin, les Deux Magots ont accueilli une soirée qui pouvait donner des idées aux indécis.

En effet, l'établissement du chic 6e arrondissement de Paris réunissait des personnalités autour du thème de l'été littéraire et musical. Parmi les invités, il fallait ainsi compter sur Olivia Ruiz. La chanteuse découverte par la Star Academy - programme qui va faire son grand retour sur TF1 - est apparue très détendue et ravie d'être là. La star continue son métier principal mais s'est également mise à l'écriture depuis quelques années maintenant : elle a publié les romans La Commode aux tiroirs de couleurs et plus récemment Écoute la pluie tomber. Lors de cette soirée, elle a pu retrouver son ex-compagnon, Mathias Malzieu (venu lui avec sa nouvelle chérie Doria Nelson). Elle a partagé sa vie de 2005 à 2011 avec le membre du groupe Dionysos et semble avoir gardé de bons rapports avec lui. Complices, ils ont savouré cet évènement festif au milieu d'autres stars.

En effet, il fallait aussi compter sur la présence de Carole Fernandez, André Manoukian, Catherine Mathivat (présidente des Deux Magots), Cali avec sa fille Coco-Grace ou encore Romane Serda, Antoine Duléry, Annie Lemoine, Christophe Guillarmé, Jonathan Dassin, Stanislas Merhar, Eriq Ebouaney, Nina Aboutajedyne, Raphaël Mezrahi, Chloé Dumas... Entre séances de dédicaces, moments musicaux au piano et bonne humeur, cette soirée a fait la part belle aux artistes. Est-ce que les plus curieux auront trouver quoi lire et écouter cet été, pendant les vacances ?