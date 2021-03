Olivia Ruiz : Son ex Mathias Malzieu évoque son "caractère affirmé", rares confessions

Dans le programme Les 20 chanteuses préférées des Français, diffusé sur la chaîne W9, Olivia Ruiz arrivait en 16e position. L'ancienne candidate de la Star Academy a pu découvrir les jolis mots de plusieurs intervenants dont ceux de son ex-compagnon, Mathias Malzieu.

Le musicien et chanteur du groupe Dionysos n'est pas franchement du genre à s'épancher dans les médias ou à courir les mondanités du show business alors ses confidences sur son ex Olivia Ruiz étaient inattendues. Interrogé par W9, Mathias Malzieu a ainsi dit le plus grand bien de la chanteuse aujourd'hui âgée de 41 ans. "C'est une chanteuse généreuse, ludique, qui n'a pas peur de l'émotion, et en même avec un caractère extrêmement affirmé", a-t-il notamment déclaré pour décrire son ex avec qui il a été en couple de 2005 à 2011.

Olivia Ruiz est du genre à savoir ce qu'elle veut - Armande Altaï s'est souvenue d'une apprentie chanteuse qui "était une reine" et ne voulait rien se laisser dicter - et c'est de cette volonté qu'est d'ailleurs née son énorme tube La femme chocolat. "A l'époque, je la voyais se lever un petit peu la nuit, manger un bout de chocolat et aller se recoucher. Je lui ai dit : 'Mais tu ne serais pas un peu la femme chocolat quand même toi ?' Et elle m'a fait : 'Oh fais-moi une chanson sur ça !'", a relaté Mathias Malzieu. Un succès immédiat.

Olivia Ruiz a réussi à trouver sa place dans le paysage musical mais, depuis 2016 et À nos corps-aimants elle n'a plus sorti de disque solo. Elle a toutefois multiplié les projets à côté comme actrice (Soledad, États d'urgence), romancière (La Commode aux tiroirs de couleur) ou créatrice artistique (Bouches Cousues). Côté vie privée, elle partage son temps entre Paris et le Sud de la France. Une vie tranquille avec son fils Nino né de son histoire avec Nicolas Preschey. Pour son ex, elle aussi avait de jolis mots en 2020, sur France 2 : "Mon premier grand amour, c'était Mathias. Premier grand amour conscient quoi, pas premier grand amour en mode freestyle hormonal et où on a envie de plein de trucs qui finalement ne seraient pas nécessaires."