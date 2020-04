Olivia Ruiz : Rares confidences sur son fils Nino, 4 ans et demi

Comme beaucoup de Parisiens, la chanteuse Olivia Ruiz a préféré fuir la capitale - elle habite dans le quartier de Montmartre - pour rejoindre le Sud le temps du confinement. Un choix justifié par la présence de sa maman près d'elle, même si elle ne l'a finalement pas vue une seule fois... Alors que son livre, La commode aux tiroirs de couleurs, s'apprête à sortir, l'artiste a fait des confidences à Gala. La star de 40 ans a notamment évoqué Nino, son fils né de son histoire d'amour avec Nicolas Preschey.

Avec son livre, Olivia Ruiz raconte l'histoire de quatre générations de femmes, avec la guerre civile espagnole en toile de fond. Ce n'est pas la première fois que la star utilise son histoire familiale et ses racines dans des projets artistiques : "Trois de mes grands-parents ont fui la guerre civile et ont quitté l'Espagne. Je suis l'héritière de ce voyage, je me dois de transmettre cette histoire", dit-elle. Dans son oeuvre, elle a volontairement prénommé un personnage féminin Nina, clin d'oeil à son fils Nino. "Je me suis amusée à glisser les prénoms de ceux que j'aime. Nino a 4 ans et demi et je me demande comment je vais lui transmettre tout cela... Il sait déjà qui est Franco, il écoute des berceuses en espagnol et je lui lis des livres pour enfants sur les migrants", a-t-elle confié.

Complètement gaga de son petit garçon, Olivia Ruiz a aussi confié que Nino adore entendre sa maman chanter. Problème : il n'est pas partageur ! Désormais libérée de l'écriture de son livre, la star a précisé être redevenue "maman à plein temps", pour le plus grand bonheur de son fils. "Il est tellement content qu'il ne m'a pas laissée enregistrer un seul titre pour mes réseaux sociaux. Il veut que je ne chante que pour lui", a-t-elle précisé.

L'interview intégrale d'Olivia Ruiz est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 30 avril 2020.