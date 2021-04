Olivier Duhamel accusé d'inceste : il reconnaît avoir agressé sexuellement son beau-fils

Nouveau rebondissement dans l'affaire Olivier Duhamel et les accusations d'inceste qui pèsent sur lui. Comme l'a rapporté LCI ce 14 avril 2021, le politologue a été entendu par la brigade des mineurs lundi.

Selon une source proche de l'enquête citée par nos confrères, le constitutionnaliste de 70 ans a reconnu les faits d'agressions sexuelles sur son beau-fils lorsqu'il était jeune, comme l'affirme sa belle-fille Camille Kouchner dans son livre La familia grande. Pour rappel, cette dernière, son frère jumeau (dont elle préserve l'identité) et leur frère aîné Julien sont les enfants de Bernard Kouchner et Evelyne Pisier. La juriste et romancière s'était remariée avec Olivier Duhamel en 1987 et avait adopté avec lui deux autres enfants : Aurore et Simon.

L'AFP a ajouté mercredi que M. Duhamel a reconnu les faits "difficilement" lors de son audition devant la brigade de protection des mineurs en charge de l'affaire. Comme l'a précisé le Parisien mercredi, l'ancien député européen socialiste a reconnu "en partie les faits" : il a confirmé avoir sexuellement agressé le dénommé "Victor" (dans le livre) et évoqué "grosse bêtise impardonnable", une "erreur", sans pouvoir expliquer pour autant ce qui a motivé ses actes. Olivier Duhamel assure en revanche qu'il n'aurait jamais touché d'autres enfants.

Les faits qui sont reprochés à Olivier Duhamel - depuis que son beau-fils a porté plainte en début d'année - se sont produits dans les années 1980 et sont donc prescrits. L'enjeu pour le procureur de Paris serait de déterminer s'il existe d'autres victimes. Après avoir déjà reçu les trois enfants de Bernard Kouchner et Evelyne Pisier, les policiers ont entendu le fils et la fille adoptifs d'Olivier Duhamel et Evelyne Pisier. Le fils a pour sa part affirmé qu'il n'avait pas été abusé par son père adoptif. Bernard Kouchner a quant à lui été convoqué par les enquêteurs en mars dernier.

Depuis la sortie du livre La Familia grande (éd. Seuil) le 5 janvier dernier, Olivier Duhamel s'est retiré de la vie publique. La veille, il avait annoncé sur Twitter sa démission de la Fondation nationale des Sciences politiques (FNSP) et du conseil d'administration du Siècle. Depuis, il vivrait "cloîtré dans un studio" du 5e arrondissement de Paris, non sans inquiéter ces derniers amis.