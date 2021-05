Olivier Duhamel accusé d'inceste : sa fille Aurore prend la parole pour lui apporter son soutien

Une vieille histoire de famille qui termine sur la place publique et libère la parole des victimes. Avec La Familia Grande, Camille Kouchner a crée le choc en révélant que son ancien beau-père, le député européen et politologue Olivier Duhamel, avait pratiqué des actes sexuels sur son frère quand il était jeune, dans les années 1980. Entendu par la police, il a fini par confirmer des attouchements et, depuis l'affaire, il se terre dans un petit appartement de Paris. Sa fille Aurore vient de lui apporter son soutien.

Invitée à témoigner dans l'émission Complément d'enquête (France 2), le jeudi 27 mai 2021, Aurore a pris sa défense, touchée par ce qui lui arrive. "J'ai décidé très clairement de soutenir mon père, à ma manière. De rester sa fille et d'être là quand il a besoin de moi", a-t-elle tout d'abord déclaré. La jeune femme avait été adoptée en 1987 par Olivier Duhamel et sa défunte épouse Evelyne Pisier. Originaire du Chili, elle est la soeur de Simon (adopté deux ans plus tard), lequel a récemment lui aussi été en délicatesse avec la justice, condamné après un coup de folie sur la voie publique, dans le Sud de la France.

Questionnée sur le fond de l'affaire - à savoir des actes qualifiés de viols sur Victor, le frère de Camille, quand il n'avait que 14 ans et a fini par porter plainte -, Aurore a répondu à sa façon... "Parfois, il y a des gens très bien qui peuvent faire des choses monstrueuses. Alors est-ce que mon père est quelqu'un de très bien ? Ça je sais pas. Est-ce qu'il a fait quelque chose de monstrueux ? Ça c'est... si c'est ce qu'il s'est passé oui (...) Pour qu'il reste mon père et mon repère, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il s'est passé", a-t-elle déclaré.

Suite à l'enquête, entre les mains de la Brigade de protection des mineurs (BPM), Aurore et Simon ont été entendus et tous deux ont déclaré n'avoir rien à reprocher à leur père. "Ils nous ont demandé si on avait eu, dans notre enfance, des attouchements, et non, ça n'a pas été le cas. Ni pour mon petit frère, ni pour moi. On a eu un père aimant. C'était notre pilier, c'est celui qui nous a ouverts au monde. En plus, on était ses enfants adoptés, donc on était la prunelle de ses yeux", dit-elle dans des propos rapportés par France Info. Quant à savoir si elle en veut à Camille Kouchner d'avoir fait éclater sa famille, Aurore a tenu un discours presque apaisé. "Si jamais ça peut l'aider d'avoir mis la vie de sa famille comme ça devant la place publique, si ça peut sauver son âme... tant mieux pour elle", a-t-elle ajouté.