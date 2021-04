Olivier Duhamel : Après son coup de folie, son fils Simon condamné à de la prison

Après un répit de quelques jours, le temps d'une expertise psychiatrique, Simon Duhamel a finalement été jugé en comparution immédiate, le 19 avril à Toulon dans le Var. Le jeune homme âgé de 32 ans, arrêté le 23 mars à Sanary-sur-Mer après un coup de folie sur la voie publique, a donc été condamné.

Comme le rapporte Le Parisien, Simon Duhamel été condamné à trois ans de prison : deux ans avec sursis et un an ferme. Il était jugé pour violences et dégradations en état d'ébriété. La présidente du tribunal correctionnel a estimé que la justice avait fait preuve de clémence envers ce dernier car il s'apprête à devenir papa, sa compagne étant enceinte d'une petite fille. "Votre peine est aménageable. C'est un pari que nous faisons ! J'espère que ces trois semaines de détention vous auront fait comprendre qu'il était indispensable que vous suiviez une thérapie (...) Vous auriez pu blesser quelqu'un grièvement !", lui a-t-elle fait remarquer. Simon Duhamel a pu sortir de prison le soir même.

En outre, Simon Duhamel devra être suivi par un psychiatre et un addictologue suite à une obligation de soins imposée par le tribunal. Privé de permis, il devra également verser environ 10 000 euros de dommages et intérêts à ses victimes - sept personnes au total - avec lesquelles il n'a pas le droit d'entrer en contact.

Après son arrestation, dans un état de démence, Simon Duhamel avait été placé en cellule de dégrisement toute une nuit puis entendu par les policiers. Le jeune homme, né au Chili et adopté par Olivier Duhamel et sa défunte épouse Evelyne Pisier, avait été incapable de justifier son comportement ; il a toutefois mis en avant le choc provoqué par La Familia Grande, livre de Camille Kouchner qui accuse Olivier Duhamel de faits d'inceste. Victime d'addictions à l'alcool et à la drogue, Simon avait cependant admis avoir consommé du rhum le midi avant de perdre les pédales sur la route. Il avait percuté un véhicule à deux reprises puis était sorti, muni d'un manche de rouleau de peinture à la main, pour détériorer des voitures.