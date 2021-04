Olivier Duhamel : Son fils Simon arrêté et jugé pour des faits graves

Après le scandale familial au retentissement national, voilà l'affaire pénale pour la famille d'Olivier Duhamel. Alors que résonne encore les terribles accusations de pédophilie, qu'il a fini par avouer, faites par Camille Kouchner concernant le politologue français, c'est au tour de son fils Simon, qu'il a adopté avec sa femme, Évelyne Pisier, en 1989, d'être dans l'oeil du cyclone.

Le jeune homme de 32 ans, originaire du Chili, pays où il a été adopté, de même que sa soeur Aurore, est actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Toulon - La Farlède pour des faits graves depuis le 26 mars, comme l'indique Le Parisien, dimanche 18 avril.

Le 23 mars dernier, Simon Duhamel a percuté deux voitures avant d'en détériorer au moins six autres et de blesser trois personnes dans la ville de Sanary-sur-Mer. Mais que s'est-il passé pour en arriver là ?

D'après les faits relatés, le fils d'Olivier Duhamel aurait tout simplement perdu ses nerfs, excédé par les bouchons sur la route. Il serait rentré dans une première voiture avant de sortir avec une barre de fer de son véhicule et de frapper les pare-brises et les rétroviseurs des voitures situées à proximité.

Un acte effectué dans "un état de démence" à la suite d'un "barbecue arrosé au rhum et au champagne", comme il l'a par la suite expliqué aux policiers de Sanary-sur-Mer pour justifier son geste. Pour ne rien arranger, le jeune homme, qui souhaitait alors se rendre dans la propriété familiale des Genêts d'Or, conduisait la voiture d'un ami alors qu'il n'a plus de permis de conduire actuellement.

Directement emmené en cellule de dégrisement par les policiers qui l'ont interpellé "la bave aux lèvres", Simon Duhamel est ensuite placé en garde à vue avant un procès en comparution immédiate. Ce dernier a été décalé à ce lundi 19 avril en après-midi, dans l'attente d'une expertise psychologique.

Des révélations traumatisantes

Pour sa défense, le jeune homme a indiqué que la sortie de La familia grande, le livre de sa demi-soeur Camille Kouchner, a été un véritable choc pour lui. Pas mis au courant de la sortie du livre et des révélations chocs, il a eu la stupeur de voir débarquer de nombreux journalistes devant la porte de chez lui. "Camille et ses frères ont estimé qu'Aurore et Simon étaient trop liés à leur père pour garder le secret. Surtout Simon qui est sans emploi et vit aux Genêts d'Or", indique un proche de la famille.

Ce n'est malheureusement pas la première fois que Simon Duhamel fait face à la justice. Le jeune homme, écorché vif, a vécu une enfance difficile. "C'était un gamin abîmé, avec une adoption difficile et des relations étranges avec ses parents", révèle un de ses amis. Il a notamment été condamné à de la prison avec sursis en 2016 pour des faits de violence sur une de ses anciennes compagnes.