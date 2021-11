Olivier Gayat (Familles nombreuses) victime d'un accident de voiture : images impressionnantes et hospitalisation

Grosse frayeur du coté de la famille Gayat. Mercredi 17 novembre 2021, l'ancien candidat Olivier de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a révélé sur Instagram qu'il avait été victime d'un accident de voiture.

Ce sont des images inquiétantes qui ont été dévoilées par Olivier Gayat en story Instagram. Les internautes ont tout d'abord pu découvrir des images de sa voiture complètement retournée et le père de famille dire qu'il est dégoûté. L'époux de Soukdavone est ensuite apparu allongé dans une ambulance, avec une minerve, avant de poster une photo de lui en direct de l'hôpital, masqué et toujours avec une minerve. "Les amis, ils m'ont fait les scanners. Ca va. Ils ne m'ont rien trouvé de grave, mais je dois porter une minerve. Ils me laissent sortir parce que je ne veux pas rester. Mathieu vient me chercher avec ma femme. Je n'ai plus de voiture, je suis dégoûté de la vie. Le principal c'est que je vais mieux", a-t-il confié.

Olivier Gayat a ensuite dévoilé que les médecins ont été contraints de lui couper tous ses habits. "J'ai le dos qui me brûle mais on m'a dit que c'était normal, parce que j'ai les nerfs un peu en vrac. Mais au moins, je n'ai rien de grave", a-t-il ensuite expliqué une fois dans la voiture de son fils. Il a souhaité se rendre sur les lieux de l'accident afin de récupérer quelques affaires dans son véhicule, retournée au niveau d'un fossé. Puis, il a enfin pu retrouver son domicile. Pour l'heure, il n'a pas encore dévoilé les circonstances du drame. Mais il a promis d'en dire plus à ses abonnés dès que possible.

Récemment, c'est Soukdavone qui a fait peur à sa famille. A la suite de grosses douleurs, elle s'était rendue aux urgences avec son mari. Et, après avoir passé plusieurs examens, la maman de neuf enfants a découvert qu'un gros calcul bouchait sa vessie. "C'est pour ça qu'elle est paralysée du côté gauche. Elle a mal partout. Elle reste jusqu'à demain. Le chirurgien va essayer d'éclater le caillou avec une sonde", avait expliqué Olivier. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas sortie d'affaire puisqu'elle va devoir subir une nouvelle intervention d'ici quelques mois pour retirer un calcul situé au niveau d'un rein.