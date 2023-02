Olivier Minne en deuil : il annonce le décès d'un ami très proche et "important"

Il faut dire que, tout au long de sa carrière, Olivier Minne a connu de lourds échecs et quelques désillusions. Renvoyé à de nombreuses reprises des émissions qu'il présentait, l'animateur a dû se relever et faire à nouveau face. "Quand on est jeune, on pense que les échecs sont des moments cuisants qui vont vous mettre à terre et ne plus jamais vous permettre de faire quoi que ce soit. C'est avec le temps et l'expérience qu'on se rend compte qu'une carrière se juge sur le nombre d'échecs qu'on a collectionné", expliquait-il en 2021 dans l'émission Ça commence aujourd'hui.

Heureusement, Olivier Minne a pu compter sur le soutien de sa famille et de ses amis dont, vraisemblablement, Jacques Brassinne de la Buissière. Il faut dire que les deux hommes partageaient un point commun : des racines belges. En effet, rappelons qu'Olivier Minne est franco-belge, mais qu'il s'est longtemps exilé aux États-Unis pour tenter de se reconstruire après ses échecs professionnels...