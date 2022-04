Olympe (The Voice) harcelé 3 ans par une fan acharnée : il a fini par déménager !

L'ex-finaliste de The Voice, Olympe, était interviewé cette semaine dans Gala. L'occasion pour le chanteur de revenir sur son parcours depuis qu'il a été révélé dans la célèbre émission de télé-crochet ainsi que sur sa vie privée et particulièrement sur un incident avec une fan qui lui a fait vivre un enfer...

Auteur d'un nouvel album intitulé Press Play (Talentcy Records), le célèbre candidat de la saison 2 de The Voice confie s'être mis à nu dans ce nouvel opus : "Mes chansons parlent de ma vie et de tout ce que j'ai vécu depuis The Voice en 2013, la grossophobie, le harcèlement dont j'ai été victime, je me livre beaucoup." Ce harcèlement, le chanteur le connait depuis son enfance, comme il l'a expliqué à nos confrères. "Quand je lisais 'T'es trop gros, on doit te cacher derrière un piano', c'était une humiliation. A l'époque, je n'étais pas à l'aise avec mon corps et ces attaques faisaient ressortir des blessures de l'école et du collège." Plus récemment, le natif de Picardie a été la victime d'un autre genre de harcèlement et s'est même retrouvé dans une malheureuse affaire avec une fan dérangée. Victime de harcèlement durant trois années, le chanteur avoue avoir fini par déménager après avoir porté plainte. "Elle faisait la route depuis Orléans jusqu'à Paris pour me déverser sa haine...", a-t-il confié à Gala.

Aujourd'hui, Olympe a retrouvé la sérénité dans le Nord de la France, posant ses valises dans un loft à Roubaix. Il s'est même marié avec son chéri Julien en 2016. Une épaule solide sur laquelle l'ancien talent de Jenifer peut se reposer. "C'est un fonceur, il n'a pas peur du regard des autres et vit sa vie comme il l'entend. Il m'a aidé à me libérer et assumer qui je suis." Une confiance nouvelle que le chanteur illustre par sa communication sur les réseaux sociaux notamment. "Quand j'ai publié une photo de moi torse nu, des dizaines d'hommes m'ont remercié car cela leur a permis de ne plus avoir peur de se montrer tels qu'ils sont. Idem pour l'homosexualité, je suis content si je peux aider certains à trouver la force d'en parler à leurs parents (...) je partage juste mon expérience avec sincérité", a reconnu l'auteur-interprète.

Gala, édition du 7 avril 2022.