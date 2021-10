Omar Sy et sa femme Hélène : Caviar, voyage luxueux... Le couple s'offre une parenthèse de rêve

C'est bon ce temps qui passe avec toi...

Omar et Hélène Sy se sont rencontrés dans les années 1990 sur le tournage d'un clip. Victimes d'un véritable coup de foudre, ils se sont mariés durant l'année 2007 et sont parents, depuis, de cinq enfants - trois filles et deux garçons nés en 2001, 2003, 2006, 2009 et 2017. Ces festivités arrivent d'ailleurs un peu tard puisque la fondatrice de l'association CéKeDuBonheur est née le 6 octobre 2021. Elle n'avait peut-être pas eu le temps de fêter ça le jour J, mais l'épouse d'Omar Sy avait eu droit, tout de même, à un tendre message de son mari sur Instagram. "Ma Lion Queen, Ma Meilleur Copain, Mon Amour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pour la 24e fois, je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est bon ce temps qui passe avec toi... Je t'aime" écrivait-il en guise de carte de voeux virtuelle. Et en ce qui concerne les cadeaux et les gourmandises, mieux vaut tard que jamais...