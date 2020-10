Ophélie (Les Reines du shopping) lynchée : "hallucinée", elle réplique sans ambages !

Lundi 26 octobre 2020, après le passage remarqué de Caterina et ses camarades, cinq nouvelles candidates participent aux Reines du shopping sur M6. Ophélie, Chloé, Mariama, Angèle et Sonia ont pour mission, durant cette semaine spéciale Ch'tis, de proposer un look dans le thème imposé par Cristina Cordula, à savoir "soirée entre filles". La jolie Ophélie, qui a défilé la première lundi 26 octobre, a reçu une pluie d'insultes. Sur Instagram, elle réplique !

La jolie Ophélie est présentée comme auxiliaire de vie scolaire de 25 ans, mais elle est aussi influenceuse ! Si ses près de 75 000 followers restent bienveillants à son égard, d'autres internautes qui l'ont découverte à l'antenne de M6 y sont allés de leur petit commentaire. "Avoir autant de chaussures, autant de vêtements, c'est la honte pour la planète", "Elle fait quoi comme travail ? Influenceuse ? Ce n'est pas un travail, il n'y a pas d'école pour être influenceuse !", "De toute façon, c'est son mari qui lui paye tout ça. Ce n'est pas avec son salaire d'AVS qu'elle peut s'acheter toutes ces chaussures", "Je suis sûre que les boutiques lui envoient des vêtements pour qu'elle fasse sa belle à la télé", "T'as vu son style ? Elle est trop classique, moi j'aurais fait mieux !", lâche Ophélie avec l'accent du Nord, reprenant les remarques des téléspectateurs.

Ophélie critiquée, sa mère attaquée par une internaute

"Quand je vois les commentaires, je trouve ça très très drôle, je m'amuse à répondre, lance la jeune femme avec ironie. Je crois qu'on a réuni toutes les vipères du monde sur cette page. Se faire traiter de cassos par des cassos, c'est la vie qu'on a décidé de mener." Et de poursuivre, toujours avec humour : "Déjà je ne comprends pas. Si tu n'aimes pas l'émission, tu ne regardes pas. Et puis si tu penses que tu as un meilleur style, tu bouges ton cul et tu vas t'inscrire. Mais bon, vu tes lunettes, ton style, tes sourçaïles... On dirait plutôt Mireille qui tient la baraque à frites là-bas."

Si elle assure que tous ces messages ne la "touchent absolument pas", Ophélie était loin d'être au bout de ses surprises. Dans la soirée, une téléspectatrice s'est attaquée à... sa mère ! "Après mon passage dans Les Reines du shopping, il y a eu plein plein de mauvais commentaires. Bon, ça c'était sûr... Et il y en a une qui s'en est pris à mes proches, à ma maman", confie la jeune femme. Et de poursuivre : "Franchement c'est super inquiétant. Quand je vois ça, ça me fait flipper. La femme doit avoir 65 ans. Comment on peut être aussi méchante, à ce point-là ? Quand je vois les commentaires ça me fait halluciner."

Rendez-vous dès 17h25 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.