Ophélie Meunier comblée : adorable photo de son mari et sa fille Valentine pour célébrer la fête de l'amour

Une fois les caméras coupées, Ophélie Meunier est une femme comme une autre. Épouse comblée depuis 2018, elle est plus amoureuse que jamais de son mari Mathieu Vergne, ancien directeur des programmes de flux à TF1. Mais en parallèle, elle est aussi une véritable maman poule, très proche de ses deux enfants : un garçon prénommé Joseph et né en juin 2019, ainsi qu'une petite fille prénommée Valentine et née en octobre 2021.

Si elle n'hésite pas à se confier sur son rôle de maman et sur l'évolution de ses enfants, la présentatrice de Zone Interdite préfère en revanche garder leurs visages à couvert. Aussi, lorsqu'elle poste des photos de ses petites têtes blondes, elle fait toujours attention à ce qu'ils soient de dos et, si ce n'est pas le cas, elle dissimule leurs minois sous des émojis. Ce mardi 14 février 2023, pour fêter la Saint-Valentin, la maman de 35 ans s'est emparée de son compte Instagram et y a posté une photo pleine de délicatesse. "Mon Valentin et ma Valentine", a-t-elle légendé le cliché sur lequel on peut voir son époux de dos, portant leur petite fille dans ses bras. Agrippée au t-shirt bleu de son papa, la fillette porte un joli débardeur blanc et semble très attentive à ce qu'il lui murmure à l'oreille.