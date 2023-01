Ophélie Meunier rend fier son mari Mathieu Vergne : émouvante réaction après une récompense exceptionnelle

Ce jeudi mercredi 25 janvier, Ophélie Meunier a obtenu un bel et grand honneur de la part de l'État Français. Elle s'est vue remettre la médaille de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite qui récompense les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française.

Pour l'occasion, une cérémonie a été organisée, ce qui n'a pas manqué de remplir de joie la journaliste de 35 ans. Sur Instagram, elle s'est empressée d'annoncer la bonne nouvelle avec émotion. "Une remise d'insigne qui restera un grand grand souvenir pour moi. Famille, amis, proches et tous ceux qui ont marqué ma vie professionnelle ces dernières années, un immense MERCI d'avoir été là", a-t-elle légendé, remerciant également au passage Nicolas de Tavernost qui a eu la tâche de la décorer. Il faut dire que le président du directoire de M6 a eu un rôle crucial dans la carrière d'Ophélie Meunier puisque c'est lui qui l'a recrutée sur la chaîne en 2016.

La maman de Joseph (3 ans) et Valentine (1 an) a naturellement reçu beaucoup de messages de félicitations en commentaires, notamment de la part de ses confrères du petit écran comme Marie Portolano ou encore Camille Combal qui la voit déjà sur le chemin des prochaines présidentielles ! Mais c'est surtout son mari Mathieu Vergne qui a partagé sa grande fierté sur les réseaux sociaux. Évidemment présent lors de la cérémonie qui honorait sa moitié, le producteur a posté une photo d'elle en story Instagram en train d'écouter soigneusement son patron Nicolas de Tavernost. "J'ai fait plein de compliments à ma femme", a-t-il rapporté, sans doute très ému par cette distinction. Et d'ajouter : "Bravo Ophélie, tu le mérites... très beau discours".