Ophélie Meunier : Adorable photo avec son fils Joseph, une ressemblance particulière frappe

Ophélie Meunier nage en plein bonheur. Déjà épanouie professionnellement grâce à sa carrière de journaliste, elle qui est aux commandes de Zone Interdite sur M6, elle s'est construit en parallèle une jolie petite famille. Avec son mari Mathieu Vergne, épousé en 2018, la jolie brune a accueilli deux enfants, Joseph (3 ans) et une fille, Valentine (1 an). Deux adorables têtes blondes qui la comblent au quotidien. Et alors qu'elle est très occupée avec son travail et son rôle de maman, Ophélie Meunier trouve toujours le temps de passer du temps avec chacun de ses bébés. Au cours du week-end, la journaliste a notamment réussi à consacrer un instant précieux à son aîné Joseph.

En effet, comme elle l'a dévoilé sur ses réseaux sociaux, Ophélie Meunier a contré la météo capricieuse pour se rendre dans le quartier des Tuileries à Paris samedi 3 décembre. "#samediaprem #tuileries #mumandson #life", a-t-elle sobrement légendé sous une série de photos où elle apparaît au côté de son fils, bien couvert avec une doudoune verte et un bonnet jaune. Bien que déjà connu, le visage du bambin n'est pas entièrement dévoilé. Seuls ses beaux yeux bleus se distinguent sur les clichés. Exactement les mêmes yeux que ceux de sa maman ! Un détail qui n'a évidemment pas échappé aux internautes, nombreux à avoir commenté.

Comme un air de famille...

"Je vois comme un air de famille avec la couleur des yeux", "Le fils a hérité des beaux yeux de sa maman", "Des moments de bonheur intense!!!!", "Jolie avec ton fiston", peut-on lire entre autres. La publication d'Ophélie Meunier a même réussi à attendrir Léa, finaliste de la Star Academy, qui a tout l'air d'être une grande fan de l'animatrice. En effet, non seulement elle a "liké" le post Instagram mais elle l'a repartagé en story, ajoutant : "Miss Monde".