Ophélie Meunier sublime en robe de mariée : elle partage un beau souvenir en photo

Le conte de fées s'est plus tard poursuivi pour Ophélie Meunier et Mathieu Vergne lorsqu'ils ont accueilli leurs enfants Joseph (3 ans) et Valentine (bientôt 1 an). C'est avec tout ce beau monde que la figure de Zone Interdite passe d'ailleurs du bon temps pour ses vacances, après avoir bouclé tous les numéros de l'été du programme de M6.

Récemment interrogée par Télé Câble Sat Hebdo, elle s'est justement confiée sur son quotidien "très familial" lors de ses congés. "On a des vacances assez actives à la mer. Comme j'adore aussi faire la cuisine mais que je n'ai absolument pas le temps d'en faire durant l'année, je me rattrape pendant les vacances pour cuisiner et manger sain avec de bons produits", a-t-elle partagé. Et d'ajouter "s'éclater à faire des batailles d'eau avec (son) fils aussi." Ophélie Meunier tient également à s'occuper de son couple. C'est pourquoi, elle s'accorde autant qu'elle le peut des rendez-vous amoureux avec son époux Mathieu. "Le soir on sort avec mon mari. Je ne vais plus en boîte avec mes copines mais on se fait un bon resto et on va prendre un verre en mode détente", a-t-elle encore déclaré. Le bonheur, le vrai.