Ophélie Meunier maman "chanceuse" mais inquiète ? Comment elle envisage le futur de ses deux enfants

Le 9 janvier prochain, Ophélie Meunier sera de retour sur M6 avec un numéro inédit de Zone Interdite consacré à la sexualité des adolescents et intitulé Ados et sexualité : quels dangers les guettent ?. Un sujet on ne peut plus d'actualité à l'heure où les réseaux sociaux sont utilisés de plus en plus jeune et peuvent représenter une menace.

Ophélie Meunier sera bien confrontée à ces questionnements dans quelques années avec ses deux enfants, Joseph (2 ans) et Valentine (2 mois). Si pour l'heure la journaliste de 34 ans n'est pas inquiète, elle a l'intention malgré tout de maîtriser la situation dans le futur du mieux qu'elle le peut. "Mes enfants sont encore tout petits ! J'essaye de retenir ce que j'apprends, surtout. J'essaie de voir, d'ici dix ans, comment la société va évoluer... J'espère que tout ce que j'apprends me servira plus tard avec mes enfants. Je veux me servir de ces connaissances-là pour éduquer mes enfants lorsqu'ils seront adolescents", a-t-elle confié lors d'une interview pour Femme actuelle parue le 28 décembre 2021.

Mon fils respectera les femmes

Mais Ophélie Meunier pense-t-elle déjà avoir plus de soucis à se faire pour sa fille que pour son fils ? D'après elle, tout est surtout une question de point de vue. "Je me demande si ce n'est pas, surtout, un discours de papa ? Les papas avec leur fille, ils ont une meilleure vision de ce qui peut les attendre peut-être, du regard d'un homme sur une femme. Peut-être qu'ils savent très bien ce qu'une femme provoque chez un homme, et être très inquiet de cela. (...) Je ne vois pas de différence pour le moment, ils sont encore trop petits... Je me sens surtout chanceuse d'avoir une fille et un garçon", a résumé la femme de Mathieu Vergne.

La jolie brune sait en tout cas déjà que son fils Joseph grandira en adoptant les meilleures valeurs. "J'ai envie de dire à mon fils tout ce que je sais sur la femme, l'enseigner, lui dire de la respecter. Ça fera partie de mon éducation. J'ai envie que mon garçon soit un homme extrêmement respectueux envers les femmes et qu'il soit un 'allié' pour la femme. Qu'elles se sentent en confiance à ses côtés. C'est complètement ma vision des choses. Mon fils respectera les femmes, c'est une évidence", a-t-elle assuré.

Zone Interdite, le dimanche 9 janvier 2022 dès 21h05 sur M6