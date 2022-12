"Il faudrait qu'elle s'explique..." : Léa (Star Academy) créé la stupéfaction avec une vidéo inattendue

Cette année, la Star Academy a fait son grand retour sur TF1. Et quatorze ans après sa déprogrammation, l'émission a prouvé qu'elle était toujours autant appréciée par le public. Chaque samedi soir, elle réalisait en effet un carton d'audience. Les téléspectateurs appréciaient tout autant suivre les aventures des élèves au sein du château de Dammarie-les-Lys lors des quotidiennes, et plus particulièrement celles de Léa. En effet, la jeune femme de 24 ans s'est rapidement imposée comme la forte tête de la promotion 2022, étant à la fois adorée et détestée en raison de son tempérament de feu et de son naturel parfois déconcertant. Alors que la compétition s'est terminée, Léa continue de susciter beaucoup d'intérêt, avec de petites phrases choc ou même lorsqu'elle dévalise les magasins à la recherche de tenues sexy.

Mais c'est une ancienne vidéo d'elle datant du mois d'octobre - soit juste avant son entrée au château - qui fait aujourd'hui réagir. Et pour cause, sur les images, Léa apparaît... en train de faire du sport. À la salle, la chanteuse effectue même rigoureusement et avec détermination les conseils du son coach. "Coaching avec Léa : séance musculation haut du corps", indique ce dernier en légende de la publication Instagram.

C'est le monde à l'envers

Rien de bien surprenant excepté lorsqu'on sait que Léa a toujours eu beaucoup de mal à suivre les exercices du coach Joe dans la Star Academy. Il lui arrivait même de sécher ses cours ! Ainsi, les internautes ont exprimé leur grande surprise de la découvrir plus sportive qu'on ne l'aurait cru. "Mais elle fait du sport ?", "Pas l'air d'aimer autant le sport à la Star Ac", "Et elle qui faisait la fainéante aux cours de sport du coach Joe... c'est le monde à l'envers", "Comment cela se fait-il qu'elle fait du sport alors qu'elle avait la flemme au château ? Il faudrait qu'elle m'explique...", "Je ne comprends pas, t'avais tous le temps la flemme de faire du sport", "Léa qui fait du sport c'est iconique", "Genre elle fait de la musculation alors qu'à la Star Ac, madame avait la flemme de faire deux étirements", peut-on lire entre autres dans son fil de commentaires.