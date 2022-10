Ophélie Meunier : Photo exceptionnelle de ses enfants, 2 adorables têtes blondes !

Ce vendredi 14 octobre 2022 est un jour important pour Ophélie Meunier ! L'animatrice de Zone Interdite, magazine à succès de M6, fête en effet l'anniversaire de sa petite fille, l'adorable petite Valentine, née il y a tout juste un an de ses amours avec son époux Mathieu Vergne. Sur les réseaux sociaux, la jeune maman de 34 ans partage une belle et rare photo de la fillette accompagnée de son grand frère.

Un cliché on ne peut plus craquant ! Sur Instagram, Ophélie Meunier partage une image de ses deux enfants. La petite Valentine apparaît de dos, en pull écru fleuri, pantalon rose et petites baskets. A ses côtés se tient son frère Joseph (3 ans), portant un pull gris, qui l'enlace. Le duo apparaît de dos, leurs parents ayant depuis leur naissance, pris soin de préserver leur visage sur les réseaux sociaux. Si les petites bouilles de Joseph et Valentine n'apparaissent pas, les internautes peuvent voir les jolies bouclettes de la fillette et la coupe courte de son frère, tous les deux blonds. En légende, Ophélie Meunier indique que sa fille fête son premier anniversaire.

En attendant qu'elle souffle cette bougie symbolique, la petite Valentine a le droit à de nombreux messages en commentaires de ce post. Les internautes lui souhaitent tous de passer une belle journée entourée de ses proches. Plus encore, les fidèles abonnés de sa célèbre maman sont unanimes : elle est ultra mignonne, même de dos, avec son frère ! Parmi eux, la journaliste Hélène Mannarino ou encore Rym Amari, elle aussi journaliste également connue pour avoir été couronnée Miss Algérie 2023.