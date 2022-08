Ophélie Meunier, maman comblée : photos avec ses enfants dans un cadre très symbolique

Mère de deux enfants (un fils Joseph 3 ans et une fille Valentine qui aura un an le 14 octobre) et mariée au producteur de télévision Mathieu Vergne, Ophélie Meunier a tout pour être une femme comblée. Et elle le prouve une nouvelle fois sur les réseaux sociaux.

La présentatrice de Zone Interdite sur M6 publie régulièrement des clichés de vacances sur Instagram. Après l'Espagne et la Croatie, la jeune femme de 34 ans fait un détour en France et plus précisément à l'Ile Verte située en face de la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Un endroit qu'elle connaît bien pour y être allée il y a deux ans à cette même période. Un cadre symbole de bonheur pour la sublime journaliste.

Pour fêter son retour sur l'Ile Verte, Ophélie Meunier a posté ce mercredi 10 août deux photos d'elle en famille. Elle s'est d'ailleurs amusée à comparer une photo prise en août 2020 et une autre prise en août 2022. Si Ophélie Meunier et son mari Mathieu n'ont quasiment pas changé en deux ans, la famille s'est agrandie avec l'arrivée de la petite Valentine née en octobre 2021.

Suite à la publication de cette photo, Ophélie Meunier a reçu de nombreux commentaires soulignant la beauté de sa famille. "Très belle famille", "Une jolie famille", "Vous êtes tous magnifiques", ont réagi certains, d'autres allant jusqu'à demander à quand un troisième enfant.