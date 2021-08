Ophélie Meunier enceinte : nouvelles photos avec son ventre rond, place au congé maternité

Place au repos après un été bien rempli ! Ce lundi 23 août 2021, Ophélie Meunier s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer le début de son congé maternité. Celle qui attend son deuxième enfant, avec son mari producteur Mathieu Vergne, a passé le relais à deux remplaçantes de choix. Avant la naissance, l'animatrice télé et radio va pouvoir se consacrer pleinement à son fils Joseph, 2 ans.

"Une rentrée pas comme les autres... En cette fin août c'est le début de mon congé maternité, je me prépare à accueillir notre 2e bout de chou. Je laisse pour quelques semaines les commandes de Zone Interdite sur M6 à Florence De Soultrait et du Journal Inattendu sur RTL à Anaïs Bouton", écrit Ophélie Meunier sur le réseau social. "Pour l'heure, je vais profiter d'instants familiaux magiques et précieux et je me ferai un grand plaisir de vous retrouver début janvier ! Prenez soin de vous !"

Pour accompagner son message, la jolie brune de 33 ans a dévoilé deux nouveaux portraits ensoleillés sur lesquels elle prend la pose tout sourire. Dans sa marinière "Face à la mère", Ophélie Meunier met en avant son ventre déjà bien rond. Un baby bump que les téléspectateurs de M6 ont pu voir toutes les semaines cet été, au fil des épisodes de Zone Interdite. Auprès du magazine Télé 7 Jours en mai dernier, l'animatrice avait confié ne pas connaître le sexe de son deuxième enfant.