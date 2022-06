Ophélie Meunier menacée de mort : elle sort du silence et donne des nouvelles de l'enquête

Le 23 janvier 2022, Ophélie Meunier était aux commandes d'un numéro de Zone Interdite (M6) consacré à l'islam radical et ses dangers. Un sujet qui a beaucoup fait parler et qui a valu à la présentatrice de 34 ans de recevoir de nombreuses insultes et menaces de mort. Elle avait donc été placée sous protection policière. Pour la première fois, elle a accepté d'évoquer le sujet avec nos confrères de ELLE.

"Ca a été une expérience étrange, particulière. Au final, tout va bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'à toutes les étapes de cette histoire, que ce soit avant, pendant, au plus chaud de l'affaire, ou aujourd'hui, alors que tout ça est derrière moi, en présentant ce reportage, je suis convaincue d'avoir fait mon travail. Je ne me suis jamais dit : j'ai déconné", a tout d'abord confié Ophélie Meunier, dans l'édition de ce mercredi 9 juin 2022. Dans toute cette affaire, l'épouse de Mathieu Vergne a pu compter sur de nombreux soutiens, de quoi la toucher en plein coeur.

Ces témoignages de soutien étaient en effet les bienvenus, car vivre sous protection policière à la suite de menaces de mort est un traumatisme qu'elle ne souhaite à personne. "Je suis passée par des états où il a fallu que j'apprenne en avançant. Apprendre à digérer la violence des insultes et les menaces... J'ai été accompagnée, entourée, protégée, ce qui m'a aidée à traverser cette épreuve du mieux possible. Aujourd'hui ça va, je n'ai aucune séquelle de tout ça. On a beaucoup communiqué avec ma famille, mes frères et soeurs", a-t-elle confié. Malgré la situation, la maman de Joseph (3 ans) et Valentine (7 mois) ne s'est "pas empêchée de vivre". Elle a poursuivi son quotidien comme si de rien n'était. "Aujourd'hui, je n'y pense plus, hormis sous un angle purement journalistique : quel biais, si je devais retravailler ce sujet ?", a-t-elle précisé.

Ophélie Meunier a également rappelé l'importance de porter plainte dans ce genre de situations, car certains auteurs des menaces ont ainsi été retrouvés. Puis, elle a expliqué pour quelle raison elle avait attendu autant de temps pour briser le silence : "Pendant des semaines, je me suis concentrée sur ma priorité : le quotidien. Aujourd'hui, les choses se sont apaisées, c'est le bon moment pour analyser à froid ce qui s'est passé : je vais bien, il faut garder confiance."