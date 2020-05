Ophélie Meunier : Radieuse pour deux rencontres spéciales avec Bernard Montiel

Vous êtes passionnés par les animaux et désirez en savoir plus sur nos amies les bêtes ? L'émission de Bernard Montiel est faite pour vous ! Ce samedi 2 mai 2020, le présentateur de 63 ans est de retour sur la chaîne Animaux avec un nouveau numéro d'Animaux Stars. Et, pour cette émission, il a eu le plaisir de recevoir la charmante Ophélie Meunier.

Entre deux tournages de Zone Interdite (M6), l'épouse de Mathieu Vergne a accepté l'invitation de Bernard Montiel. Et on espère qu'Ophélie Meunier n'a pas peur des reptiles car deux étaient présents sur le plateau. Elle en a d'ailleurs porté un comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Elle a aussi découvert un adorable chien, qui semble être de race terrier, et n'a pas hésité à le câliner.

La maman de Joseph (né le 14 juin 2019) est amoureuse des animaux. Ophélie Meunier possède un jack russel prénommé Palo. Sur Instagram, elle se plaît parfois à dévoiler des photos de son fidèle compagnon à quatre pattes.