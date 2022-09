Ophélie Winter : Réapparition surprise, elle subjugue dans une robe crochet

Et dire que de vilaines rumeurs circulaient à son propos... tout ceci n'était que mensonges, trahison et disgrâce ! Ophélie Winter est en pleine forme et elle l'a une nouvelle fois prouvé en partageant, sur les réseaux sociaux, une superbe photographie sur laquelle elle prend la pose, sur le sable doré. La malicieuse chanteuse, qui a quitté la métropole pour profiter de la vie un peu plus loin, sur l'île de La Réunion, apparaît sur cette image avec une fierté dans l'oeil et une jolie robe en crochet, aux teintes orangées, assortie aux couleurs du ciel qui s'apprête à dire, à tous, "bonne nuit".

"J'adore cette douce lumière entre chien et loup, écrit-elle. Juste avant que le soleil ne se couche dans la mer..." Après l'effort, le réconfort, depuis son île adorée. Il y a quelques semaines, Ophélie Winter retrouvait la capitale et montait sur la scène du mythique AccorHotel Arena pour entonner, avec Julien Doré, une reprise sublime de son inoubliable Dieu m'a donné la foi. Elle avait sorti, un peu plus tôt, son livre intitulé Résilience aux éditions HarperCollins. L'artiste de 48 ans serait, depuis, en négociation avec une major et aurait tourné un programme court, humoristique, sur fond de randonnée pour Canal Plus Réunion. Si l'on en croit les informations répétées par son manager au magazine Gala.