Ophélie Winter a-t-elle été SDF ? Son manager dévoile enfin la vérité...

Il semblerait qu'elle ait retrouvé "cette force qui guide" ses pas. Le dimanche 10 avril 2022, Ophélie Winter a surpris le public de l'Accor Arena, composé de 13 000 personnes, en montant sur scène pour reprendre son titre de 1995 Dieu m'a donné la foi avec Julien Doré. En toute discrétion, à l'abri des regards, la chanteuse travaille sur son grand retour avec un nouvel entourage professionnel. On devrait certainement entendre sa voix prochainement, puisqu'elle serait en pleine négociation avec une major, et qu'elle a également tourné un programme court, humoristique, sur fond de randonnée pour Canal Plus Réunion.

Elle était en train de s'installer à la Réunion !

Si elle collabore avec la chaîne, c'est simplement parce qu'Ophélie Winter a quitté la métropole, il y a trois ans, afin de s'installer du côté de l'océan Indien. Voilà pourquoi elle aurait été photographiée, en 2019, par des paparazzis alors qu'elle transportait des cartons dans sa voiture - elle était, alors, soupçonnée d'être sans domicile fixe. "Elle rapatriait ses dernières affaires quand elle a été 'paparazzée', affirme Christopher Davin, son nouveau manager, dans les colonnes du magazine Gala. Elle était en train de s'installer à la Réunion !" Il est vrai que, depuis quelque temps, l'artiste apparaissait systématiquement, sur les réseaux sociaux, au bord de plages paradisiaques.

Ophélie a souvent été trahie

Les rumeurs sur ses soucis de logement... c'est Ophélie Winter qui les auraient lancées, afin de savoir qui, dans son entourage, se chargeait de les divulguer dans son dos. "Ophélie a souvent été trahie, elle n'a jamais eu de cadre non plus, on travaille là-dessus, c'était la condition pour une collaboration", affirme Christopher Davin. Reboostée par son duo surprise avec Julien Doré, l'artiste de 48 ans, originaire de Boulogne-Billancourt, serait désormais prête à poser sa voix de velours sur de nouveaux titres. Vivement la suite de ses aventures...

Retrouvez toutes les informations sur Ophélie Winter dans le magazine Gala, n°1507 du 28 avril 2022.