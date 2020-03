Oprah Winfrey : Grosse chute et rencontre avec Hélène Ségara

Oprah Winfrey est habituée des aléas, elle qui a une longue carrière télévisuelle derrière elle. Ainsi, lorsqu'elle a été victime d'une chute pendant un discours sur scène, elle n'a pas paniqué et a poursuivi tranquillement sa soirée.

La célèbre animatrice américaine de 66 ans donne une tournée de conférences intitulée Oprah's 2020 Vision: Your Life on Focus Tour. Le samedi 29 février 2020, elle se produisait à la salle The Forum, à Los Angeles, et a offert au public une jolie gamelle. "Le bien-être pour moi fait référence à toutes les choses qui doivent se trouver en équilibre et l'équilibre ne signifie pas que toutes les choses sont égales et se retrouvent en paix tout le temps", pouvait-on l'entendre déclarer au micro avant de tomber sur la scène. Amusée malgré la chute, elle a ajouté : "Mauvaises chaussures !" Au final, plus de peur que de mal pour la richissime femme d'affaires et confidente des stars.

Le compte Instagram du journal Los Angeles Times, qui couvrait la soirée événement au cours de laquelle la chanteuse et comédienne Jennifer Lopez a fait une apparition en guest star de luxe, a partagé la vidéo de la chute, affirmant en légende qu'Oprah allait bien. L'animatrice a d'ailleurs poursuivi sa conférence pieds nus.

Toujours sur Instagram, on a aussi pu constater qu'Oprah Winfrey avait rencontré la chanteuse Hélène Ségara. Les deux femmes ont posé pour une photo souvenir partagée par la Française. "Une rencontre inspirante avec cette grande dame qui m'a fait passer du rire aux larmes... Un doux rêve réalisé avec la sensation d'être à la bonne place, au bon moment... #inspiration #model #positivevibes #gratitude #light #women #queen #happy #dream #birthdaypresent #oprah @ww @ww_france", a-t-elle écrit en légende. L'interprète de L'amour est un soleil semble l'avoir rencontrée à Los Angeles puisqu'elle s'y rend régulièrement. Elles sont toutes les deux des recrues de l'enseigne de diététique Weight Watchers.