Hélène Ségara partage une belle soirée avec Robbie Williams

Hélène Ségara bientôt en duo avec Robbie Williams ? La chanteuse française est tombée sous le charme de son confrère britannique lors d'une soirée organisée par la célèbre marque de diététique Weight Watchers. Elle a posté des photos de cette rencontre sur Instagram.

Lundi 20 janvier, auprès de ses 67 000 abonnés l'interprète des tubes L'amour est un soleil, Elle tu l'aimes, Tu vas me quitter ou encore Les Vallées d'Irlande a posté plusieurs photos de sa réjouissante soirée. "Partager la scène avec un vrai showman ! Très belle soirée avec @robbiewilliams et son adorable épouse... #concert #event #live #happiness #music #ambassador @ww_france @ww", a commenté Hélène Ségara en légende. La chanteuse de 48 ans, en robe noire brillante, a pris la pose avec Robbie Williams et sa femme l'actrice Ayda Field.

Hélène Ségara, qui compte déjà parmi ses fans la chanteuse belge Angèle, a-t-elle séduit Robbie Williams avec son répertoire ? Si un duo ne semble pas encore à l'ordre du jour, les deux artistes ont tout de même un point commun : ils mènent une vie saine grâce à Weight Watchers. La chanteuse est ambassadrice de la marque – renommée WW – depuis plusieurs années. D'ailleurs, elle a perdu beaucoup de poids. "Retrouver mon look d'avant, pouvoir à nouveau m'habiller joliment me donne de la force et une énergie incroyable. Lorsque j'avais des kilos en trop, j'ai pu mesurer dans les regards et les commentaires à quel point le surpoids est difficile à vivre. Je trouve ça injuste et je suis heureuse que l'on dénonce de plus en plus la grossophobie", disait-elle en juillet dernier dans Nous Deux.

Quant à Robbie Williams, qui a sorti un nouveau disque intitulé The Christmas Present l'an dernier, il a rejoint l'enseigne il y a peu de temps. "À un moment où je me demandais comment j'allais arrêter de fumer sans prendre de poids, cette entreprise a proposé de me payer pour trouver des solutions à mon problème. (...) WW a un système de points. Par exemple, le poisson, je peux en manger autant que je veux. En plus, je ne bois plus et je m'entretiens grâce à la boxe et au golf", confiait-il à Gala en janvier.

WW a aussi recruté d'autres personnalités comme Oprah Winfrey aux États-Unis ou les chanteuses Amel Bent et Vitaa en France.