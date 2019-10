Angèle surprise par Hélène Ségara : elle ne cache pas son émotion

Apprêtez-vous à verser une petite larme d'émotion. Fan assumée d'Hélène Ségara, la chanteuse Angèle a eu droit à la plus belle des surprises. Dans une vidéo diffusée le 23 septembre 2019 par la RTBF, la jeune Belge de 23 ans s'est rendue, dans le taxi de Jérôme Colin, chez son ancienne professeure de piano et de chant Annia. À l'époque, l'étudiante imposait déjà, dès qu'elle le pouvait, un certain répertoire, allant de Tu vas me quitter à On n'oublie jamais rien on vit avec. Se prêtant au jeu de la nostalgie, elle a donc entonné les premières phrases du titre Il y a trop de gens qui t'aiment... avant qu'Hélène Ségara ne se joigne à elle pour poursuivre.

"Elle allait avoir 5 ans, raconte la prof qui lui a tout appris. Je venais à la maison... et c'était des cours de chant, parce que Mademoiselle ne voulait pas jouer du piano ! Elle voulait chanter Hélène Ségara. Elle n'était pas bosseuse, elle était très maligne. Attentive quand ça l'intéressait. Mais il se passait toujours quelque chose." Quant à la principale intéressée, elle était particulièrement émue à l'idée de ces charmantes retrouvailles, elle qui croyait qu'Angèle blaguait, initialement, en évoquant son admiration pour elle : "Et en fait, de plus en plus, elle postait des vidéos où elle était petite, où elle chantait mes chansons. C'est une jolie surprise, je suis contente de la faire."