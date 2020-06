Ornella Muti : Sa fille Naike pose nue, fière et les fesses à l'air

Star du film Les Bronzés 3 dans le rôle de la charmante Graziella Sparaggi Lespinasse, Ornella Muti a trois enfants : Andrea et Carolina (nés de son mariage avec Federico Facchinetti) et Naike (dont le papa semble être le producteur espagnol José Luis Bermudez de Castro). Toujours très à l'aise lorsqu'il s'agit de dévoiler son anatomie et ses parties intimes, Naike a encore une fois partagé de nombreux clichés très chauds sur Instagram.

Elle a ainsi publié un florilège de photographies de son postérieur, le dévoilant sous toutes les coutures et sous différents angles - plus ou moins élégants. Un peu à la manière du nain de jardin photographié dans plusieurs capitales dans le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, les fesses de Naike sont dévoilées dans divers mises en scènes toutes plus exotiques les unes que les autres (face à des monuments, dans la nature, etc.) Une forme d'art pas comme les autres qui semble avoir séduit les abonnés de la jeune femme, suivie par plus de 270 000 followers.

Pas pudique pour un sou, l'actrice de 45 ans aperçue dans les films Open Graves, Bienvenuti al Sud ou South Kensington a justifié ses clichés coquins : "À notre époque, on a honte de se déshabiller. Le nu n'est plus de l'art, il est devenu un tabou, écrit-elle. Le corps humain dans son état naturel est une oeuvre d'art sacrée et divine. La honte est ailleurs. La honte est dans le masque, dans le mensonge. (...) Il est dommage de faire carrière en affichant l'abondance alors que certains n'ont pas de quoi manger. C'est une honte d'être dans un monde qui n'a pas honte de bien s'habiller tout en se comportant de manière abominable envers la planète qui l'accueille." Des clichés destinés à diffuser un message bien plus profond qu'il n'y paraît ?