Oscars 2020 : Renée Zellweger retrouve son ex Bradley Cooper 9 ans plus tard

Qui ne rêverait pas de triompher devant son ex ? Le 9 février 2020, lors de la 92e cérémonie des Oscars, c'est Renée Zellweger qui a été récompensée pour son rôle dans le biopic Judy, de Rupert Goold, et désignée meilleure actrice de l'année, raflant la victoire devant ses consoeurs en lice : Scarlett Johansson pour Marriage Story, Saoirse Ronan pour Les filles du Docteur March, Charlize Theron pour Scandale et Cynthia Erivo pour Harriet. Mais dans la salle, parmi le gratin du septième art, un visage appartenant au passé n'a rien raté de son discours – ni de son tacle au président Donald Trump : celui de Bradley Cooper.

Au cinéma, Renée Zellweger a incarné la célibataire la plus célèbre du grand écran, personnage écrit par la Britannique Helen Fieldieng : Bridget Jones. Et pourtant, la comédienne n'a jamais eu de mal à trouver chaussure à son pied. On lui connaît des relations sentimentales avec Jim Carrey, Matthew Perry, George Clooney, le chanteur Jack White du groupe The White Stripes, la star de la country Kenny Chesney – qu'elle a très brièvement épousé en 2005 – ou encore Damien Rice. De 2009 à 2011, elle a été en couple avec Bradley Cooper, qu'elle avait rencontré sur le tournage du film Le Cas 39, de Christian Alvart. Neuf ans plus tard, c'est en face de lui qu'elle a soulevé sa statuette dorée, sans doute la plus prestigieuse de sa carrière.

C'est avec beaucoup de plaisir, comme des images saisies au vif semblent en témoigner, que les anciens amants se sont retrouvés en cette heureuse occasion.