Ozzy Osbourne : Il a tenté de tuer son épouse Sharon Osbourne

La vie privée des stars fascine leurs nombreux admirateurs. Ceux d'Ozzy Osbourne ont découvert un aspect bien sombre de son passé dans son documentaire. Le chanteur du groupe Black Sabbath y révèle en effet avoir tenté de tuer son épouse, Sharon Osbourne.

C'est cette dernière qui revient sur cette tentative de meurtre, vieille de trente et un ans. Sharon Osbourne apparaît dans le documentaire The Nine Lives of Ozzy Osbourne (Les Neuf vies d'Ozzy Osbourne), qui a été diffusé ce lundi 7 septembre 2020 sur la chaîne A&E. Elle y décrit en détail l'incident survenu en 1989. Ozzy Osbourne était alors en pleine addiction aux drogues. Le rockeur, qui souffre aujourd'hui de la maladie de Parkinson, avait rejoint son épouse dans une chambre de leur maison après qu'elle avait couché leurs enfants.

"Je n'avais aucune idée de qui était en face de moi (...), mais ce n'était pas mon mari. Il entre dans une phase où il a ce regard, les volets étaient fermés et je n'arrivais pas à le cerner. Et il a dit juste dit 'Nous avons pris la décision que tu devais mourir'", raconte Sharon Osbourne dans le documentaire.

Elle ajoute : "Il était calme, très calme. Mais soudain, il s'est jeté sur moi et a commencé à m'étrangler. Il m'a jetée au sol, il était sur moi et je cherchais à l'aveugle quelque chose sur la table. J'ai senti le bouton de panique [un système électronique émettant un signal d'alerte en cas de danger, NDLR], j'ai appuyé et les policiers étaient là."