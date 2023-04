Paris Hilton dévoile de rares photos de son fils Phoenix, un adorable bébé

Chanteuse, mannequin, femme d'affaires, star de télé-réalité et maintenant...maman !

Le 25 janvier 2023, Paris Hilton et son compagnon Carter Reum avaient accueilli leur premier enfant, né d'une mère porteuse. Si jusque là, la star de télé-réalité et femme d'affaires était restée assez discrète face à cette nouvelle aventure, ce lundi 3 avril, la fille de Richard Hilton a partagé un cliché de son fils, Phoenix, au travers d'un sublime shooting photo en noir et blanc.

C'est auprès de ses 23,2 millions d'abonnés que la chanteuse et actrice américaine a partagé dans un carrousel de photos sur son compte Instagram la bouille de son bébé. Sur cette tendre publication, on peut apercevoir la jeune maman imiter un shooting "peau à peau" avec son fils dans une robe en satin noire.

Sous sa publication, Paris Hilton a ajouté en légende "Tout mon coeur" accompagné de l'hashtag "Mommy Monday", un cliché qui a de quoi faire réagir les internautes et les stars mais également les fans du monde entier ! Au total, la publication compte désormais plus de 1 million de j'aime en à peine quelques heures et les commentaires affluent. "Paris Hilton a eu un bébé, où est-ce-que j'étais pendant tout ce temps ?", "Je n'arrive pas à croire que Paris Hilton est maman maintenant", ont commenté certains de ses fans.