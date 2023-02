Paris Hilton maman pour la première fois : l'adorable prénom de son fils issu de la mythologie révélé

Depuis peu, Paris Hilton est une mère heureuse. En effet, la star aux multiples casquettes, que ce soit dans le monde des affaires, de la mode, du mannequinat, de l'influence, du cinéma ou de la musique, a accueilli son premier enfant à l'âge de 42 ans en janvier dernier. Une nouvelle qui a ravit la vedette et celui qui partage sa vie depuis février 2023, l'homme d'affaire Carter Reum. Les deux tourtereaux, qui se sont mariés le 11 novembre 2021 dans leur résidence de Los Angeles, ont eu ce bambin grâce à une mère porteuse.

C'est par le biais de son propre podcast intitulé This is Paris que l'éminente célébrité a dévoilé le prénom de ce nouveau venu dans le clan familial. En lisant un extrait de son nouveau livre intitulé Paris : The Memoir rédigé avant l'heureuse nouvelle, elle a mis un terme au suspense. "Si tout se passe bien, au moment où vous lisez ceci, Carter et moi aurons un petit garçon", a-t-elle commencé. "Nous prévoyons de l'appeler Phoenix, un nom que j'ai décidé il y a des années lorsque je regardais des villes, des pays et des États sur une carte, à la recherche de quelque chose qui aille avec Paris et Londres", développe-t-elle.

Un choix très symbolique

Un choix hautement symbolique donc, inspiré notamment de la représentation de cet animal fantastique dans la mythologie. "La ville de Phoenix a quelques bons points de référence en terme de pop culture, mais le plus important, c'est la naissance des flammes, de renaître de ses cendres pour voler à nouveau", argumente la maman.

"Je veux que mon fils grandisse en sachant que les désastres et les triomphes vont et viennent tout au long de la vie, et que cela devrait nous donner un grand espoir pour l'avenir", poursuit Paris Hilton avant de justifier la décision de son deuxième prénom.

"Mon grand-père, Barron Hilton, a toujours été mon mentor. Je l'admirais tellement, nous étions si proches et il me manque tous les jours. Donc je voulais vraiment l'honorer en donnant son nom à mon premier fils", déclare-t-elle, avant de conclure : "Alors voilà, le nom de mon beau petit garçon est Phoenix Barron Hilton Reum et je suis fière de l'accueillir dans ce monde".