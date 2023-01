Paris Hilton maman pour la 1ère fois : bébé surprise pour l'héritière, elle révèle le sexe de son enfant !

Nous avions prévu de fonder notre famille en 2023

Mère porteuse ? Adoption ? Il faudra faire preuve d'un peu de patience avant que Paris Hilton n'en dévoile davantage. Mariée à Carter Reum depuis le mois de novembre 2021, elle n'a jamais hésité à évoquer sa vie privée en public, et notamment son envie folle de devenir maman. Elle parlait déjà ouvertement de ce projet en 2018 dans l'émission The Talk, lors de sa rupture avec Chris Zylka, et encore très récemment au magazine People. "La vérité est que mon mari et moi voulions profiter de notre première année de mariage en tant que couple et nous avions prévu de fonder notre famille en 2023", annonçait-elle. En voilà une qui sait tenir ses promesses en étant plus rapide que la lumière !