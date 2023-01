Hilary Swank enceinte de jumeaux à 48 ans, elle se lance dans une séance de sport hallucinante !

Nous n'aurions pas pu souhaiter un plus grand miracle

Hilary Swank avait annoncé qu'elle était enceinte de jumeaux en octobre dernier sur le plateau de l'émission Good Morning America. Elle a confirmé, dans le Drew Barrymore Show que la date de l'accouchement était prévue pour le 16 avril, jour de l'anniversaire de son papa qui est décédé en octobre 2021. Hilary Swank est en couple avec l'entrepreneur Philip Schneider depuis 2016. Les tourtereaux s'étaient rencontrés lors d'un blind date organisé par des amis communs et s'étaient mariés deux ans plus tard. "Nous n'aurions pas pu souhaiter un plus grand miracle, expliquait-elle au moment des fêtes de fin d'année. Je suis tellement reconnaissante à l'idée de recevoir ces deux cadeaux qui dureront pour la vie." Plus que quelques semaines de patience, et de nombreuses gouttes de sueur, avant de découvrir le visage de ses bambins !